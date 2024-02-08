Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе мог получить травму после действий защитника Бреста Лилиана Брассье.

Парижане в 1/8 финала Кубка Франции одержали победу над "пиратами" (3:1). Килиан Мбаппе забил первый гол в ворота Бреста.

30-й гол Мбаппе в сезоне в видеообзоре матча ПСЖ – Брест – 3:1

На 69 минуте центральный защитник бретонского клуба Лилиан Брассье грубо сфолил против нападающего ПСЖ. Игрок Бреста наступил шипами на лодыжку, за что получил вторую желтую карту и был удален с поля. Мбаппе, несмотря на боль, сумел продолжить игру.

Как рассказал Луис Энрике в интервью L'Equipe, тренерский штаб считает, что Килиан избежал серьезного повреждения.

Напомним, Мбаппе в текущем сезоне сыграл в 29 матчах за парижан во всех турнирах. В активе француза 30 голов и семь результативных передач.

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