30-й гол Мбаппе в сезоне в видеообзоре матча ПСЖ – Брест – 3:1
ПСЖ одолел Брест в 1/8 финала Кубка Франции. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
В первом тайме "пираты" пытались оказать сопротивление парижанам. Надолго Бреста не хватило, хотя команда имела несколько классных моментов – сначала спасла стойка, а затем Доннарумма совершил топ-сейв.
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Под конец первого тайма ПСЖ дважды поразил ворота соперника. Сначала Мбаппе классно замкнул передачу Заира-Эмери, а через три минуты Данилу удвоил счет. Брест отыграл один мяч, но сравнять не удалось.
Килиан Мбаппе забил свой 30 гол в текущем сезоне во всех турнирах. Француз принял участие в 50 голах в 28 матчах Кубка Франции (35 голов, 15 голевых передач), забив 11 голов в своих последних четырех в соревновании.