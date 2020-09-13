Нападающий сообщил руководству французского гранда о своем желании сменить клуб следующим летом, утверждает Times.

Мбаппе ожидает усиления ПСЖ перед новым походом за победой в Лиге чемпионов

Мбаппе уже выбрал приоритетные чемпионаты для продолжения карьеры – АПЛ или Ла Лига. Чемпион мира не раз публично восхищался работой Юргена Клоппа в Ливерпуле, также с Килианом связывали Реал и Манчестер Сити. Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, поэтому клубу из столицы Франции точно не придется отпускать свою звезду бесплатно.

Напомним, в 2018-м (до этого был сезон на правах аренды) парижане заплатили Монако за Мбаппе 180 млн евро, что до сих пор остается вторым самым дорогим трансфером в мире после Неймара.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника