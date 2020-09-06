"Конечно, я оптимистично настроен относительно наших шансов на победу в Лиге чемпионов. Мы должны это сделать – если мы в это не верим, то никто не поверит.

ПСЖ выкупил Рико у Севильи

Это футбол, и вы должны такое пережить. Многие команды проигрывали финал и выиграли через год. Очевидно, ПСЖ вырос после финала против Баварии (0:1). Раньше у нас был барьер четвертьфиналов, но мы его сломали. Нам следует прибавить, мы должны покупать новых игроков. Я надеюсь, что у нас будут хорошие новички, и мы сможем добиться большего в следующем сезоне", – приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, в сезоне 2019/20 ПСЖ забрал все внутренние трофеи, однако в финале Лиги чемпионов уступил Баварии.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів