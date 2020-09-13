Нападник повідомив керівництву французького гранда про своє бажання змінити клуб наступного літа, стверджує Times.

Мбаппе очікує на підсилення ПСЖ перед новим походом за перемогою в Лізі чемпіонів

Мбаппе вже обрав пріоритетні чемпіонати для продовження кар'єри – АПЛ або Ла Ліга. Чемпіон світу не раз публічно захоплювався роботою Юргена Клоппа в Ліверпулі, також з Кіліаном пов'язували Реал та Манчестер Сіті. Контракт форварда з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, тому клубу зі столиці Франції точно не доведеться відпускати свою зірку безкоштовно.

Нагадаємо, у 2018-му (до цього був сезон на правах оренди) парижани заплатили Монако за Мбаппе 180 млн євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після Неймара.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника