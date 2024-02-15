Контракт 25-летнего француза с парижским клубом закончится по завершении нынешнего сезона. Мбаппе имел опцию автоматического продления соглашения, но решил ее не активировать. Фактически он уже сейчас имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.

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ПСЖ надеялся, что сможет удержать свою главную звезду. Однако Килиан Мбаппе уже сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть клуб, сообщает The Athletic. Официальное объявление ожидается в ближайшие месяцы, когда стороны согласуют условия прощания.

Ранее сообщалось, что Мбаппе настроен присоединиться к мадридскому Реалу. Впрочем, окружение француза не считает такой вариант лучшим. Все дело в условиях, которые предлагает мадридский клуб. Их нельзя даже сравнивать с тем, что давал ПСЖ.

Напомним, Мбаппе перебрался в Париж из Монако летом 2017 года, за его трансфер заплатили 180 миллионов евро. За все время выступлений в столице Франции Килиан сыграл в составе парижан 290 матчей, в которых забил 243 гола и отдал 105 результативных передач.

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