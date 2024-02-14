Новая сага о Килиане Мбаппе и Реале снова может завершиться ничем.

Летний переезд нападающего ПСЖ в Мадрид еще далеко не согласован, информирует Independent.

Мбаппе и его окружение разочарованы условиями, которые предложил Реал. Они совсем не такие щедрые, как в 2022 году во время первой саги. Флорентино Перес хорошо помнит тогдашнее "предательство" Килиана и не собирается отдавать все деньги мира за суперзвезду.

Мбаппе имеет две причины, чтобы снова отказать Реалу и остаться в ПСЖ

Продолжение карьеры в ПСЖ также не вдохновляет Мбаппе, поэтому приходится рассматривать альтернативы в других чемпионатах. Самый очевидный вариант – АПЛ. В частности, форвард был бы не против попробовать свои силы в Арсенале, где в свое время феерил легендарный земляк Тьерри Анри.

Впрочем, бешеная зарплата француза может нарушить иерархию лондонского клуба. Похожая проблема возникла год назад, когда представители Мбаппе выходили на Ливерпуль. "Красные" не изъявили никакого желания удовлетворять заоблачные аппетиты Килиана и ломать финансовую устойчивость своего клуба.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?