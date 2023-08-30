Как оказалось, трансферная сага имени Килиана Мбаппе все еще не завершена. Форвард ПСЖ может стать игроком Реала еще в текущее окно.

Килиан Мбаппе, ранее конфликтовавший с ПСЖ из-за нежелания продлевать контракт, в ближайшие часы может перейти в мадридский Реал. Официальное объявление может быть даже сегодня, утверждает Vozpopuli.

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Источник не называет суммы трансфера, но указывает, что Флорентино Перес наконец-то согласился сделать ПСЖ предложение по Килиану Мбаппе. Парижане готовы продать 24-летнего нападающего с серьезной скидкой, чтобы не потерять его через год бесплатно, ведь форвард сборной Франции отказывается подписывать новое соглашение. Действующее, как известно, истекает 30 июня 2024 года.

Sport Bild указывает, что сумма трансфера Мбаппе может составить около 120 миллионов евро. Сам Килиан якобы будет получать около 50 миллионов евро за сезон, что является самой высокой зарплатой среди всех игроков Реала.

Напомним, в текущее трансферное окно Реал потерял Карима Бензема, который захотел перейти в Аль-Иттихад. Также травмировался Винисиус, выбывший на несколько недель. Очевидно, это убедило Флорентино Переса снова активизировать переговоры по Мбаппе, хотя недавно Карло Анчелотти уверял, что новичков в Реале в это окно больше не будет.

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