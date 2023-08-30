Як виявилося, трансферна сага імені Кіліана Мбаппе все ще не завершена. Форвард ПСЖ може стати гравцем Реала ще в поточне вікно.

Кіліан Мбаппе, який раніше конфліктував із ПСЖ через небажання продовжувати контракт, найближчими годинами може перейти у мадридський Реал. Офіційне оголошення може бути навіть сьогодні, стверджує Vozpopuli.

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Джерело не називає суми трансферу, але вказує, що Флорентіно Перес нарешті погодився зробити ПСЖ пропозицію щодо Кіліана Мбаппе. Парижани готові продати 24-річного нападника зі серйозною знижкою, щоб не втратити його через рік безкоштовно, адже форвард збірної Франції відмовляється підписувати нову угоду. Чинна, як відомо, завершується 30 червня 2024 року.

Sport Bild вказує, що сума трансферу Мбаппе може скласти приблизно 120 мільйонів євро. Сам Кіліан начебто отримуватиме близько 50 мільйонів євро за сезон, що є найвищою зарплатнею серед усіх гравців Реала.

Нагадаємо, у поточне трансферне вікно Реал втратив Каріма Бензема, який захотів перейти в Аль-Іттіхад. Також травмувався Вінісіус, який вибув на кілька тижнів. Вочевидь, це переконало Флорентіно Переса знову активізувати перемовини щодо Мбаппе, хоча нещодавно Карло Анчелотті запевняв, що новачків у Реалі в це вікно більше не буде.

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