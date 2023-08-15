Мадридцы больше не будут подписывать игроков этим летом. В составе Реала есть только один номинальный форвард.

Мадридский Реал все лето охотился за форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Однако мадридцам не удалось договориться о переходе футболиста в этом году – француз намерен доработать свой контракт с ПСЖ до конца.

Мбаппе кардинально изменил мнение о ПСЖ – нападающий может снова пробудить Реал и продлить контракт

Как сообщает ведущий Chiringuito Хосеп Педрероль, Мадридцы больше не будут делать трансферов этим летом – они полностью укомплектовали команду на сезон. Относительно Мбаппе – француз может стать игроком Реала уже следующим летом, перейдя в статусе свободного агента.

Напомним, этим летом "сливочные" подписали форварда Хоселу, полузащитников Гюлера и Беллингема и голкипера Кепу Аррисабалагу, который заменит травмированного Куртуа.

Стоит отметить, что в составе Реала на сезон есть только один номинальный форвард – испанский нападающий Хоселу, перебравшийся в команду Карло Анчелотти этим летом из Эспаньола.