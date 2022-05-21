Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определился, где продолжит свою карьеру.

Мбаппе решил остаться в Париже, несмотря на то, что уже имел договоренность с Реалом, сообщает именитый инсайдер Фабрицио Романо.

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Килиан не переберется в Мадрид этим летом и уже сообщил о своем окончательном решении Флорентино Пересу.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 45 матчей, оформив 36 голов и 26 ассистов. Француз был главной трансферной целью Реала и мог стать игроком королевского клуба на правах свободного агента.

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