Переход Килиана Мбаппе в Реал все больше отдаляется от реальности.

Вчера (20 мая) вечером президент мадридцев Флорентино Перес уже сказал игрокам в раздевалке, что чемпиона мира на Бернабеу не будет, сообщает журналист Гильем Балаге.

Мбаппе уже договорился как с ПСЖ, так и с Реалом – мать форварда сравнила предложения клубов

Ряд источников утверждал, что Реал имел устную договоренность с Мбаппе еще в начале года. Нападающий ожидал завершения контракта с ПСЖ и спокойно переходил свободным агентом. Впрочем, французский гранд начал засыпать свою звезду космическими деньгами, которые могли повлиять на Килиана. Сам форвард обещал публично озвучить свое окончательное решение до июня.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 45 матчей, оформив 36 голов и 26 ассистов.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал