Кіліану Мбаппе не сподобалося, що ПСЖ задіяв у зйомках тільки його, тоді як партнери по команді були проігноровані.

У четвер, 6 квітня, ПСЖ опублікував відео для власників абонементів і закликав уболівальників продовжити їх. З гравців першої команди в кадр, окрім Мбаппе, потрапив тільки Нуну Мендеш – інші зірки парижан не брали участі в записі відео.

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Мбаппе розкритикував такий підхід свого клубу. "Я подивився відео про продовження абонементів. Заявляю: мене не поінформували про зміст цього інтерв'ю. Це виглядало як звичайне інтерв'ю для маркетингу. Я не згоден з публікацією цього відео, ось чому я борюся за індивідуальні іміджеві права. ПСЖ – великий клуб і велика сім'я, але аж ніяк не Кіліан Сен-Жермен", – написав нападник у своєму Instagram.

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