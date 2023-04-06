Рамос и Месси под угрозой – игроки ПСЖ получили ультиматум от руководства
Спортивный координатор ПСЖ Луиш Кампуш дал команде шанс исправить ошибки.
Руководство французского гранда недовольно тем, что результаты команды ухудшились после вылета из Лиги чемпионов. Спортивный координатор клуба Луиш Кампуш донес игрокам ультиматум, который сыграет ключевую роль в их будущем в ПСЖ.
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Согласно информации Le Parisien, в сообщении в частности говорится, что те, кто не сыграет в последних девяти играх сезона, будут выставлены на трансферный рынок летом. Кампуш объяснил, что не будет делать разницы между звездами и молодыми талантами, хотя несколько игроков будут в безопасности, несмотря ни на что – Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Даниил Перейра и Марко Верратти.
Под угрозой оказались Витинья, Карлос Солер, Ренату Санчеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат, Уго Экитике, Серхио Рамос и Лионель Месси. Контракты последних двух все равно истекают этим летом, а Экитике может получить предложения из Германии. Клуб считает, что таким образом сможет мотивировать команду провести безупречно оставшиеся матчи.
Напомним, что в прошлом туре ПСЖ проиграл на своем поле Лиону со счётом 0:1. Поражение стало восьмым за 18 матчей во всех турнирах в календарном 2023 году, что является самым плохим результатом команды с 2001 года. Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1, опережая Марсель и Ланс всего шесть очков.
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