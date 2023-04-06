Руководство французского гранда недовольно тем, что результаты команды ухудшились после вылета из Лиги чемпионов. Спортивный координатор клуба Луиш Кампуш донес игрокам ультиматум, который сыграет ключевую роль в их будущем в ПСЖ.

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Согласно информации Le Parisien, в сообщении в частности говорится, что те, кто не сыграет в последних девяти играх сезона, будут выставлены на трансферный рынок летом. Кампуш объяснил, что не будет делать разницы между звездами и молодыми талантами, хотя несколько игроков будут в безопасности, несмотря ни на что – Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Даниил Перейра и Марко Верратти.

Под угрозой оказались Витинья, Карлос Солер, Ренату Санчеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат, Уго Экитике, Серхио Рамос и Лионель Месси. Контракты последних двух все равно истекают этим летом, а Экитике может получить предложения из Германии. Клуб считает, что таким образом сможет мотивировать команду провести безупречно оставшиеся матчи.

Напомним, что в прошлом туре ПСЖ проиграл на своем поле Лиону со счётом 0:1. Поражение стало восьмым за 18 матчей во всех турнирах в календарном 2023 году, что является самым плохим результатом команды с 2001 года. Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1, опережая Марсель и Ланс всего шесть очков.

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