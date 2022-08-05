Французский фаворд Килиан Мбаппе не сыграет в первом туре из-за проблем со здоровьем.

Мбаппе не поможет ПСЖ в стартовом поединке Лиги 1. У Килиана проблемы с приводной мышцей, сообщает официальный сайт клуба.

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ПСЖ начинает сезон в гостях у Клермона (22:00, суббота). Мбаппе не попал в заявку на матч, как и Идрисса Гуйе. Месси и Неймар готовы играть.

Килиан уже пропустил Суперкубок Франции из-за дисквалификации. Когда он сможет вернуться на поле, пока неизвестно. ПСЖ обновит информацию в начале следующей недели.

Ожидалось, что летом форвард по правам свободного агента присоединится к Реалу, но он неожиданно решил остаться в ПСЖ, с которым подписал контракт до 2025 года.

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