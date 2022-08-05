Французький фоварда Кіліан Мбаппе не зіграє в першому турі через проблеми зі здоров'ям.

Мбаппе не допоможе ПСЖ у стартовому поєдинку Ліги 1. Кіліан має проблеми з привідним м'язом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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ПСЖ розпочинає сезон в гостях у Клермона (22:00, субота). Мбаппе не потрапив у заявку на матч, як і Ідрісса Гуйє. Мессі та Неймар готові грати.

Кіліан вже пропустив Суперкубок Франції через дискваліфікацію. Коли він зможе повернутися на поле, наразі не відомо. ПСЖ оновить інформацію на початку наступного тижня.

Очікувалося, що влітку форвард на правах вільного агента приєднається до Реала, але він несподівано вирішив залишитись у ПСЖ, з яким підписав контракт до 2025 року.

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