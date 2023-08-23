Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил переложить ответственность за выбор капитана на своих игроков, поскольку считает, что именно они должны выбирать того, кто будет представлять их интересы.

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Как сообщает RMC Sport, капитанская повязка останется у Маркиньоса, который носит ее с тех пор, как Тьягу Силва покинул Париж. Килиан Мбаппе по результатам тайного голосования стал лишь четвертым выбором. Француза обошли Данилу Перейра и Преснель Кимпембе, которые станут первым и вторым вице-капитанами соответственно.

Напомним, что Килиану Мбаппе досталась капитанская повязка в сборной Франции после ухода Уго Льориса.

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