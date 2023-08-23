Мбаппе проигнорировали партнеры по команде – игроки ПСЖ тайным голосованием выбрали капитана
Нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе не досталась капитанская повязка.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил переложить ответственность за выбор капитана на своих игроков, поскольку считает, что именно они должны выбирать того, кто будет представлять их интересы.
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Как сообщает RMC Sport, капитанская повязка останется у Маркиньоса, который носит ее с тех пор, как Тьягу Силва покинул Париж. Килиан Мбаппе по результатам тайного голосования стал лишь четвертым выбором. Француза обошли Данилу Перейра и Преснель Кимпембе, которые станут первым и вторым вице-капитанами соответственно.
Напомним, что Килиану Мбаппе досталась капитанская повязка в сборной Франции после ухода Уго Льориса.
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