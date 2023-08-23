Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вирішив перекласти відповідальність за вибір капітана на своїх гравців, оскільки вважає, що саме вони мають обирати того, хто буде представляти їхні інтереси.

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Як повідомляє RMC Sport, капітанська пов'язка залишиться у Маркіньйоса, який носить її з того часу, як Тьягу Сілва покинув Париж. Кіліан Мбаппе за результатами таємного голосування став лише четвертим вибором. Француза обійшли Данілу Перейра та Преснель Кімпембе, які стануть першим та другим віце-капітанами відповідно.

Нагадаємо, що Кіліану Мбаппе дісталась капітанська пов'язка у збірній Франції після відходу Уго Льоріса.

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