Стороны приближаются к компромиссу по продлению контракта, сообщает The Times.

ПСЖ с Мбаппе второй раз не смог победить, Лион опустился на дно

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи несколько недель лично вел переговоры с лагерем Мбаппе, и это принесло свои плоды. Звездный нападающий может продлить соглашение до 2025 года, но при условии прописания четкой клаусулы. ПСЖ рассчитывает на сумму около 180 млн евро – именно столько в свое время стоил переход форварда из Монако.

Напомним, минувшие месяцы превратились в публичную войну между Мбаппе и клубом. Нападающий отказался активировать дополнительный год действующего контракта, завершавшегося уже летом 2024-го. Тогда ПСЖ угрожал насильно продать звезду, чтобы получить финансовую выгоду. Клаусула может стать разумным компромиссом – чемпионы Франции точно не останутся с пустыми руками, а у Мбаппе следующим летом будет вариант для смены клуба.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?