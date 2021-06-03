Семь лет назад француз проходил "стажировку" в Реале и даже успел познакомиться с Роналду и Зиданом. Впрочем, юный Килиан решил остаться в системе Монако, из которого летом 2018-го перейдет в ПСЖ за 180 млн евро.

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"Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции, получал образование дома. Играл в футбол, но параллельно продолжал обучение. Испания, даже при условии присутствия Зидана, была другой страной, другой культурой..." – приводит слова Мбаппе Marca.

Заметим, что этим летом чемпиона мира снова сватают в Реал. Контракт форварда с ПСЖ завершается через год, а подписывать новый он не спешит.

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