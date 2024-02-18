Француз недавно уведомил руководство парижан о том, что не собирается продлевать свой контракт и летом уйдет из команды. Вероятно новым клубом Килиана Мбаппе будет Реал, который, несмотря на прошлогодние неудачи, все же не отказался от трансфера француза.

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Как сообщает Foot Mercato, в Мадриде идет подготовка к приезду звездного нападающего. Флорентино Перес уже сообщил нескольким игрокам о переходе Мбаппе. Реал рассматривает возможность отдать Килиану десятый номер, под которым сейчас играет Лука Модрич. Хорват недоволен своим положением в команде, поскольку не получает желаемого игрового времени. Обладатель "Золотого мяча" раздумывает над тем, чтобы покинуть Мадрид летом, когда закончится его контракт.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В общем нападающий сыграл за парижан в 291 матче. В его активе 244 гола и 105 ассистов. В составе столичного клуба Мбаппе пять раз завоевывал титул чемпиона Франции, трижды выигрывал Кубок Франции и Суперкубок.

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