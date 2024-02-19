Мбаппе уже подписал предварительный контракт с Реалом, сообщает Marca. Француз летом станет свободным агентом, поэтому с начала этого года может вести официальные переговоры с новым клубом. Реал и Мбаппе заключили соглашение на 5 сезонов.

Мбаппе может переехать в Реал с лучшим другом – звезда ПСЖ раздумывает над уходом

В Мадриде испытывают определенную обиду на футболиста за драму двухлетней давности, поэтому вели переговоры без особого энтузиазма. Боссы Реала просто спросили "да или нет?", обошлось без уговоров. Но Килиан ответил категорическим согласием.

Как следствие, Реал уже не предлагает сумасшедших денег. Зарплата Мбаппе будет в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро чистыми + бонусы. В 2022-м Мадрид давал 26 млн. Подписной бонус будет скромнее – 50 миллионов.

Килиан получит гораздо меньше, чем за последний сезон в ПСЖ. Там на его счет капало около 100 миллионов с учетом бонусов за продление контракта и лояльность.

Мбаппе еще раньше окончательно принял решение покинуть ПСЖ. Реал ждал лишь момента, чтобы подписать контракт по всем правилам. Королевский клуб сделал все, чтобы Париж не имел причин жаловаться в УЕФА.