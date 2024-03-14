Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не хочет, чтобы его имя использовали в коммерческих целях.

Владелец заведения питания из Марселя часто использует упоминания о футболе в своем меню. В частности, там подают блины, названные в честь местной легенды Димитри Пайе. Также посетителям предлагали сэндвич Klüb. В описании к блюду отмечалось, что он приготовлен из "круглого хлеба, такого же круглого, как череп Мбаппе".

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Юристы футболиста расценивают такой маркетинг как использование имени Мббапе в коммерческих целях без разрешения. Владельцу заведения питания вполне может грозить суд, по итогам которого требование убрать упоминание о Килиане из меню будет считаться чрезвычайно хорошим сценарием для креативного бизнесмена.