Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе не хоче, щоб його ім'я використовували в комерційних цілях.

Власник закладу харчування з Марселя часто використовує згадки про футбол у своєму меню. Зокрема, там подають млинці, названі на честь місцевої легенди Дімітрі Пайє. Також відвідувачам пропонували сендвіч Klüb. В описі до страви зазначалося, що він приготований із "круглого хліба, такого ж круглого, як череп Мбаппе".

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Юристи футболіста розцінюють такий маркетинг як використання імені Мббапе в комерційних цілях без дозволу. Власнику закладу харчування цілком може загрожувати суд, за підсумками якого вимога прибрати згадку про Кіліана з меню вважатиметься надвичайно хорошиим сценарієм для креативного бізнесмена.