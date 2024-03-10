Наставник парижан оставил французского феномена на скамейке запасных в матче против Реймса (2:2). Это уже четвертый матч подряд, когда нападающего либо держат в запасе, либо заменяют раньше, чем прозвучит финальный свисток. Килиан Мбаппе появился на поле во втором тайме, сыграв всего 15 минут. После игры Луис Энрике не избежал вопросов о нападающем и его игровом времени, но сумел не ответить на них.

Луис Энрике продолжает воспитывать Мбаппе – ПСЖ не выиграл третий матч подряд

"Килиан Мбаппе – невероятный игрок. Я желаю ему всего наилучшего. Это был не ваш вопрос, но это мой ответ. Вот как это работает", – заявил испанец в эфире заявил испанец в эфире Prime Video.

Напомним, что ПСЖ находится сейчас на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 56 очками. Брест отстает на 10 пунктов.

Килиан Мбаппе в текущем сезоне в чемпионате забил за парижан 21 гол в 23 матчах.

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