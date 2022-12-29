Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе решил не обращать внимание на Эмилиано Мартинеса, который издевался над нападающим после победы на ЧМ-2022.

"Празднование Эмилиано Мартинеса? Празднование – не моя проблема. Не тратьте энергию на такие бесполезные вещи, для меня главное – отдать лучшее для своего клуба.

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Встреча с Месси после финала ЧМ-2022? Мы будем ждать, пока Лео вернется, чтобы продолжить забивать и выигрывать игры. Я разговаривал с ним после финала, поздравил его. Это была задача всей жизни для него, для меня тоже, но я не справился, поэтому нужно оставаться хорошим спортсменом", – приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, что Эмилиано Мартинес попросил минуту молчания для Мбаппе во время празднования в раздевалке. А на чемпионском параде голкипер держал в руках куклу, на которую надел лицо Килиана.

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