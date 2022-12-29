В 16-м туре французской Лиги 1 Лион с голом Тете одержал победу, а вот ПСЖ благодаря Мбаппе дожал Страсбур только в компенсированное время. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 16 тур

Брест – Лион – 2:4

Голі: Лаге, 29, Мунье, 72 – Какере, 21, Шерки, 32, Ляказетт, 35 (пен), Тете, 49

ПСЖ – Страсбур – 2:1

Голиі: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6 (пен) – Маркиньос, 51 (авт)

Удаление: Неймар, 62

Лион, уже на 10 очков отставший от лигочемпионовской зоны, гостил у Бреста – команды из зоны вылета. Бразильский вингер Тете, права на которого принадлежат Шахтеру, появился с первых минут. Именно "ткачи" забили первыми. На 21-й минуте Ляказетт прострелил, а Какере из пределов вратарского занес мяч в сетку. Впрочем, уже на 29-й счет снова стал равным. Лаге исполнил штрафной, мяч попал в Токо Экамби и влетел в ворота.

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Однако Лион молниеносно снова вышел вперед. Какере отдал на Шерки, который точно пробил в угол. Здесь же подопечные Лорана Блана забили еще раз – Ляказет реализовал пенальти. А на старте второго тайма отличился и Тете, воспользовавшийся пасом Токо Экамби. Брест сумел только сократить отставание – 2:4. Лион идет 8-м, Брест в зоне вылета.

В стартовом составе ПСЖ на поединок со Страсбуром (предпоследней командой турнирной таблицы) вышли Неймар и Килиан Мбаппе. Лионель Месси продолжает отдыхать после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022, а его партнеры повели в счете на 15-й минуте. Мбаппе заработал штрафной, Неймар подал, а капитан ПСЖ головой поразил ворота гостей. До перерыва мог забивать и сам Килиан, однако проиграл дуэль голкиперу.

На старте второй половины игры Страсбур сравнял счет. После прострела с фланга мяч срикошетил от Маркиньоса и влетел в угол ворот Доннаруммы. Тут же супершанс упустил Мбаппе, который снова не смог пробить вратаря соперников.

На 62-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве. Неймар, только что получивший желтую, решил "нарисовать" пенальти. Второе предупреждение от Клемана Тюрпена и до свидания. В следующем туре против Ланса – второй команды чемпионата – бразилец не сыграет.

Уже в компенсированное время Маркиньос забил, казалось, победный гол, однако перед этим раздался свисток. Тюрпен назначил пенальти за фол против Мбаппе. Сам Килиан и реализовал 11-метровый, принеся ПСЖ тяжелую победу. Команда Кристофа Галтье оторвалась от Ланса на 8 очков, однако последний имеет игру в запасе.