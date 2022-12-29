Форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе вирішив не зважати на Еміліано Мартінеса, який знущався з нападника після перемоги на ЧС-2022.

"Святкування Еміліано Мартінеса? Святкування – не моя проблема. Не витрачайте енергію на такі марні речі, для мене головне – віддати найкраще для свого клубу.

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Зустріч з Мессі після фіналу ЧС-2022? Ми чекатимемо, поки Лео повернеться, щоб продовжити забивати та вигравати ігри. Я розмовляв з ним після фіналу, привітав його. Це було завдання всього життя для нього, для мене також, але я не впорався, тож треба залишатись хорошим спортсменом", – наводить слова Мбаппе Goal.

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес спочатку попросив хвилину мовчання для Мбаппе під час святкування в роздягальні. А на чемпіонському параді голкіпер тримав в руках ляльку, на яку начепив обличчя Кіліана.

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