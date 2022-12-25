Будущее Эмилиано Мартинеса в Астон Вилле оказалось под большим вопросом из-за напряженных отношений с Унаи Эмери.

Унаи Эмери хочет избавиться от чемпиона мира-2022 в составе сборной Аргентины. Наставник Астон Виллы, возглавивший команду только в октябре, не рассчитывает на Эмилиано Мартинеса из-за сложного характера 30-летнего игрока. Проблемы между ними возникали еще в Арсенале, поэтому испанский тренер стремится как можно скорее избавиться от основного вратаря команды.

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Уже найдена и долгосрочная замена. Переехать на Вилла Парк может 31-летний голкипер Севильи Ясин Буну, которыйтоже провел удачный ЧМ-2022. Марокканец стал одним из героев своей национальной сборной, занявшей 4 место на Мундиале.

Цена в 40 миллионов евро не должна отпугнуть Астон Виллу, но придется выдержать конкуренцию с Реалом, рассматривающим марокканца на место резервного кипера, которое сейчас принадлежит Андрею Лунину. Трансфер Буну в АПЛ может быть оформлен уже в зимнее окно, сообщает Fichajes.

Эмилиано Мартинес выступает за "вилланов" с 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. В сезоне АПЛ 2022/23 аргентинец сыграл 15 матчей, пропустил 18 голов.

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