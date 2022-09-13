Новое соглашение ПСЖ с Килианом Мбаппе оказалось не столь надежным, как могло показаться на первый взгляд.

Контракт рассчитан не на "твердые" три года, а на 2+1, утверждает L'Equipe.

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Причем дополнительный год зависит исключительно от желания Мбаппе. Если чемпиону мира что-нибудь не понравится, то уже летом 2024-го он станет свободным агентом. Это может оказаться хорошим шансом для Реала, который уже этим летом собирался подписывать нападающего, но тот в последний момент решил сохранить верность ПСЖ.

Добавим, что Мбаппе успел забить 9 мячей в 7 матчах нового сезона. Впрочем, звезда часто капризничает на поле и конфликтует с партнерами, в частности, с Неймаром.

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