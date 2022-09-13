Нова угода ПСЖ з Кіліаном Мбаппе виявилася не такою надійною, як могло здатися на перший погляд.

Контракт розрахований не на "тверді" три роки, а на 2+1, стверджує L'Equipe.

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Причому додатковий рік залежить суто від бажання Мбаппе. Якщо чемпіону світу щось не сподобається, то вже влітку 2024-го він стане вільним агентом. Це може виявитись хорошим шансом для Реала, який вже цього літа збирався підписувати нападника, але той в останній момент вирішив зберегти вірність ПСЖ.

Додамо, що Мбаппе встиг забити 9 м'ячів у 7 матчах нового сезону. Втім, зірка часто вередує на полі і конфліктує з партнерами, зокрема, з Неймаром.

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