"Мбаппе в Реал? Мое мнение таково – не думаю, что это возможно. Я помню, как Мбаппе говорил: "Я хочу играть с лучшим футболистом мира. Если посмотреть на склад ПСЖ, то теперь все так и есть! Не думаю, что Мбаппе куда-нибудь уйдет, когда с ним играют лучшие футболисты мира.

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Переход из одного клуба в другой – это новый вызов. Мбаппе уже обустроился, он один из лучших игроков ПСЖ. Он стал становиться одним из лидеров раздевалки.

Я бы хотел, чтобы он перешел в Реал, я сам играл здесь. Но я не думаю, что это возможно. Считаю, что Мбаппе останется в ПСЖ", – сказал Жереми Cadena SER.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета, и уже ряд источников уверяют, что Мбаппе станет игроком Реала.

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