"Мбаппе в Реал? Моя думка така – не думаю, що це можливо. Я пам'ятаю, як Мбаппе казав: "Я хочу грати із найкращим футболістом світу. Якщо глянути на склад ПСЖ, то тепер все так і є! Не думаю, що Мбаппе кудись піде, коли з ним грають найкращі футболісти світу.

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Перехід з одного клубу до іншого – це новий виклик. Мбаппе вже облаштувався, він один із найкращих гравців ПСЖ. Він почав ставати одним із лідерів роздягальні.

Я хотів би, щоб він перейшов у Реал, я сам грав тут. Але я не думаю, що це можливо. Вважаю, що Мбаппе залишиться у ПСЖ", – цитує Жеремі Cadena SER.

Нагадаємо, чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа, і вже низка джерел запевняють, що Мбаппе стане гравцем Реала.

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