Чемпион мира уже предупредил руководителей клуба, что не будет подписывать новый контракт, утверждает AS.

Анелька посоветовал Мбаппе "убегать" из ПСЖ и предложил три варианта

Действующее соглашение Мбаппе заканчивается следующим летом. Нападающий готов провести сезон 2021/22 в Париже, но не более. Звездные трансферы Рамоса, Вейналдума и Хакими не изменили мнения француза. Боссы ПСЖ продолжат убеждать своего лидера остаться, но окружение Мбаппе явно настроено на переход в другой клуб.

Главным претендентом на форварда остается Реал. Мадридцы терпеливо дождутся шанса и попытаются бесплатно подписать 22-летнего игрока.

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