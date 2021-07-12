Чемпіон світу вже попередив керівників клубу, що не буде підписувати новий контракт, стверджує AS.

Анелька порадив Мбаппе "тікати" з ПСЖ і запропонував три варіанти

Чинна угода Мбаппе закінчується наступного літа. Нападник готовий провести сезон 2021/22 у Парижі, але не більше. Зіркові трансфери Рамоса, Вейналдума і Хакімі не змінили думки француза. Боси ПСЖ продовжать переконувати свого лідера залишитись, але оточення Мбаппе явно налаштоване на перехід в інший клуб.

Головним претендентом на форварда залишається Реал. Мадридці терпляче дочекаються шансу і спробують безкоштовно підписати 22-річного гравця.

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