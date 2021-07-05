"Ты можешь хорошо выступать в Париже, но кто-то всегда будет говорить: "Ну, это все прекрасно, но ты играешь во Франции". Самые сильные лиги в Англии и Испании, так что ты еще не соревновался с лучшими игроками в настоящих топ-чемпионатах.

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Тебе придется решить. Если хочешь выиграть "Золотой мяч", то должен смотреть, как повторить Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Тебе нужно бороться с лучшими. Пока ты в ПСЖ, то не можешь говорить, что играешь против лучших. Французская лига непростая, поймите меня правильно, но я думаю, что самая сложная лига – это АПЛ.

Итак, если хочешь быть одним из лучших, то делай то, что делаешь в Париже, но уже с Челси, Юнайтед, Арсеналом, Сити или Ливерпулем. Или езжай в Испанию, в Мадрид или Барселону. Возможно, еще Италия. Только тогда мы сможем говорить о более глобальном влиянии", – заявил Анелька в комментарии The Athletic.

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