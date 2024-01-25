Килиан Мбаппе решил в июле стать игроком Реала. Как информирует Bild, он принял окончательно решение – форвард намерен выиграть Лигу чемпионов и стать мировой звездой в составе "бланкос". Эти намерения сочетаются со словами Килиана, который в недавнем интервью журналу GQ заявил: "В какой-то момент настанет моя очередь покинуть клуб. Я не боюсь этих изменений. Я просто думаю о продолжении карьеры и о том, чтобы идти по жизни своей дорогой".

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Сейчас Мбаппе зарабатывает в Париже около 200 млн евро в год, включая различные бонусы и комиссионные. По этой причине Ливерпуль, считавшийся альтернативой Реалу, быстро отказался от варианта с подписанием Килиана – столь большие деньги 25-летний нападающий сможет получить только в Мадриде.

Сообщается, что Реал готов платить Килиану зарплату около 70 млн евро в год. Мать Мбаппе получит 100 млн евро в виде подъёмных, а сам форвард получит около 125 млн евро, которые будут равномерно выплачены игроку в течение пяти последующих лет, пока будет действовать его контракт с Реалом. В целом семья Мбаппе сможет заработать более 400 млн евро.

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