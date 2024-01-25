Кіліан Мбаппе вирішив у липні стати гравцем Реала. Як інформує Bild, він ухвалив остаточне рішення – форвард має намір виграти Лігу чемпіонів і стати світовою зіркою у складі "бланкос". Ці наміри поєднуються зі словами Кіліана, який у нещодавньому інтерв'ю журналу GQ заявив: "У якийсь момент настане моя черга покинути клуб. Я не боюся цих змін. Я просто думаю про продовження кар'єри і про те, щоб іти по життю своєю дорогою".

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Зараз Мбаппе заробляє в Парижі близько 200 млн євро на рік, включно з різними бонусами і комісійними. З цієї причини Ліверпуль, який вважався альтернативою Реалу, швидко відмовився від варіанту з підписанням Кіліана – настільки великі гроші 25-річний нападник зможе отримати тільки в Мадриді.

Повідомляється, що Реал готовий платити Кіліану зарплату близько 70 млн євро на рік. Мати Мбаппе отримає 100 млн євро у вигляді підйомних, а сам форвард отримає близько 125 млн євро, які рівномірно виплатять гравцеві протягом п'яти наступних років, поки діятиме його контракт із Реалом. Загалом сім'я Мбаппе зможе заробити понад 400 млн євро.

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