Защитник Боруссии Д Нико Шлоттербек заявил, что верит в победу своей команды над Реалом в финале Лиги чемпионов 2023/24.

"На Уэмбли будет 90 тысяч болельщиков, и большинство из них – наши. Если подойдем к этому матчу так же как к другим встречам в Лиге чемпионов, уверен, что завтра мы победим.

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Хотим получить удовольствие от игры. Мы не так часто будем испытывать подобное в жизни. У нас игра на одном из самых красивых стадионов в мире против одного из лучших клубов мира.

Против ПСЖ мы дважды сыграли на ноль, и я считаю, что это огромный успех против такой команды. Мы можем победить любого соперника в мире. Я с нетерпением жду игры!" – цитирует Шлоттербека Bild.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня. За трофей будут бороться Реал и Боруссия. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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