"Я уверен, что Тоттенхэм под руководством Конте добьется успеха в текущем сезоне. Антонио – отличный тренер, это хорошо для них.

Мбаппе однозначно ответил о шансах сменить клуб зимой.

Но не думаю, что когда-нибудь в своей жизни я буду играть за эту команду", – цитирует 23-летнего Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В сезоне 2021/22 француз забил за парижскую команду 15 голов и отдал 15 ассистов в 24-х матчах всех турниров. Летом 2022 года у него завершается контракт с ПСЖ, а главным претендентом на Мбаппе называют мадридский Реал, президент которого давно грезит подписанием чемпиона мира.

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