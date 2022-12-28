"Нет, в январе я никуда не перейду. Я играю за ПСЖ и очень счастлив. Закончу сезон здесь – это 100%. Отдам все силы ради победы в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Франции. Хочу, чтобы фанаты наслаждались, потому что они заслужили. Думаю, я заслужил большую победу в составе ПСЖ.

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Сейчас не время говорить о будущем. Я думаю только о победе над Реалом в Лиге чемпионов. Мы готовы. Я готов сыграть и отдать все ради ПСЖ. Хочу выиграть все возможные трофеи с этим клубом", – заявил Мбаппе в интервью CNN.

Напомним, летом контракт чемпиона мира с ПСЖ завершается. Килиана сватают в Реал, который и станет соперником французов на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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