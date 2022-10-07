Килиан получает в год 128 млн долларов – 110 млн по контракту с ПСЖ и еще 18 за пределами футбольного поля, сообщает Forbes.

"Представляю, как это надоедает Месси и компании": чемпион мира и Европы уничтожил Мбаппе за чрезмерную болтливость

Вторую строчку занимает Месси – аргентинец зарабатывает 65 млн в ПСЖ и 55 вне футбола (в сумме 110 млн евро). Роналду же третий из 100 млн евро прибыли (40+60 млн).

В топ-5 также вошли Неймар (55+32) и Салах (35+18), за которыми следует Эрлинг Холанд (35+4). Далее следуют Роберт Левандовски (27+8), Эден Азар (27+4), Андрес Иньеста (25+5) и Кевин де Брюйне (25+4).

Бенфика сдержала ПСЖ в Лиге чемпионов, несмотря на шикарный гол Месси, Ди Мария в одно лицо обыграл Маккаби для Ювентуса