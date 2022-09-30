"Всегда фигурирует один и тот же игрок, но когда-то это должно прекратиться. Мбаппе умный парень, неужели он не понимает, что его слова имеют последствия через 2 секунды, как только он их скажет? Срабатывает эффект бумеранга. Такие вещи следует обсуждать с агентами наедине.

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Игроки откровенно говорят о своей команде, а он делится этим со всем миром. Я представляю, как Лионелю Месси и компании надоедает каждый раз слушать, как он столько рассказывает", – приводит слова Пети The Sun.

Напомним, летом все ожидали перехода Мбаппе в Реал, но нападающий вдруг продлил контракт с ПСЖ еще на 3 года. Руководство клуба якобы наделило Килиана большими полномочиями, поэтому чемпион мира разрешает себе истерики на поле и резкие публичные заявления.

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