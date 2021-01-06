Килиан Мбаппе и Леброн Джеймс решили обменяться аватарками, чем вызвали много вопросов у своих сторонников. В сети даже предполагали, что это намек на трансфер француза в Ливерпуль.

Мбаппе стал вторым в голосовании за лучшего спортсмена Франции

На самом деле такой пиар-ход является анонсом к презентации новых кроссовок бренда баскетболиста, которые были разработаны в коллаборации с талантом ПСЖ, сообщает Marca.

Новая обувь под вывеской Mbappe x Nike LeBron 18 мир увидит 7 января.

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