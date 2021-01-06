Мбаппе обменялся аватарками с Леброном Джеймсом – звезды спорта готовят коллаборацию
18:07 - Читати українською
Форвард ПСЖ и легенда НБА порадуют своих фанатов.
Килиан Мбаппе и Леброн Джеймс решили обменяться аватарками, чем вызвали много вопросов у своих сторонников. В сети даже предполагали, что это намек на трансфер француза в Ливерпуль.
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На самом деле такой пиар-ход является анонсом к презентации новых кроссовок бренда баскетболиста, которые были разработаны в коллаборации с талантом ПСЖ, сообщает Marca.
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