Кіліан Мбаппе та Леброн Джеймс вирішили обмінятись аватарками, чим викликали багато запитань у своїх прихильників. У мережі навіть припускали, що це натяк на трансфер француза в Ліверпуль.

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Насправді такий піар-хід є анонсом до презентації нових кросівок бренду баскетболіста, які були розроблені у колаборації з талантом ПСЖ, повідомляє Marca.

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