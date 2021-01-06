Мбаппе обмінявся аватарками з Леброном Джеймсом – зірки спорту готують колаборацію
18:07 - Читать на русском
Форвард ПСЖ та легенда НБА потішать своїх фанатів.
Кіліан Мбаппе та Леброн Джеймс вирішили обмінятись аватарками, чим викликали багато запитань у своїх прихильників. У мережі навіть припускали, що це натяк на трансфер француза в Ліверпуль.
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Насправді такий піар-хід є анонсом до презентації нових кросівок бренду баскетболіста, які були розроблені у колаборації з талантом ПСЖ, повідомляє Marca.
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