Похоже, французские ценители спорта интересуются не только футболом.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе занял второе место в рейтинге лучших спортсменов Франции по итогам 2020-го от аналитического центра Odoxa, сообщает RTL. 22-летняя звезда футбола набрал 21% голосов респондентов.

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Победил в этой гонке биатлонист Мартен Фуркад (22%), а замыкает тройку лучших велогонщик Жюлиана Алафилипп (18%).

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 12 матчей в которых отличился 11-ю голами и 4-мя ассистами. В прошлом сезоне ПСЖ завоевал золотые медали Лиги 1 и добрался до финала Лиги чемпионов.

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