Після перемоги над Марселем (1:0) нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що не просив свій клуб відпустити його взимку і назвав цю інформацію хибною. Однак L'Équipe стверджує, що форвард зробив цю заяву недобровільно.

Мбаппе вперше відреагував на чутки щодо свого бажання покинути ПСЖ вже в січні

Згідно з джерелом, саме ПСЖ попросив Мбаппе виступити перед пресою з такою заявою та сказати, що він хоче продовжити виступати у складі парижан. Повідомляється, що Мбаппе справді не просив клубу про свій продаж у зимове трансферне вікно. Однак Кіліан, як і раніше, хотів би змінити команду.

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