"Когда ты играешь за ПСЖ, то знаешь, куда попадаешь. Здесь будет и хорошее, и плохое. К этому нужно быть готовым. Мы предупреждаем об этом всех новичков команды. Сейчас мы сконцентрированы на победах и борьбе за трофеи.

Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ – есть один нюанс

Могу лишь сказать, что это абсолютная ложь. Я футболист. Самое важное для меня – играть в футбол и показывать максимум на поле. Если начну распыляться, то очень быстро устану. Я счастлив и никогда не просил об уходе в январе.

Я вообще никак не связан с этой информацией. Я был так же поражен, как и все остальные. Люди могут подумать, что я связан с этой информацией, но я здесь вообще ни при чем. Я не виделся с президентом ПСЖ. Мы встретились перед игрой с Марселем – он пришел, чтобы пожелать нам удачи перед матчем", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

ПСЖ минимально переиграл Марсель и оторвался во главе Лиги 1 – Мбаппе помог Неймару решить судьбу битвы