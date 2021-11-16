Мадридский коллектив не будет покупать 22-летнего француза у парижан этой зимой и будет ждать лета, чтобы подписать его на правах свободного агента, утверждает Mundo Deportivo .

Реал сделает новое предложение по Мбаппе уже в январе – впечатляющий список трансферных целей Переса

Сам Килиан уже долгое время стремится переехать в столицу Испании и не раз признавался в любви к Реалу. "Сливочные" тоже безумно заинтересованы в таком трансфере, ведь планируют вокруг Мбаппе строить свой новый футбольный проект.

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Летом мадридцы были готовы приобрести Килиана Мбаппе за около 200 миллионов евро, но ПСЖ ответил категорическим отказом. За французский гранд форвард выступает с 2018 года и уже успел провести 187 поединков.