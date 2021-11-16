Мадридський колектив не буде купувати 22-річного француза у парижан цієї зими та чекатиме літа, щоб підписати його на правах вільного агента, стверджує Mundo Deportivo.

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Сам Кіліан вже тривалий час марить переїздом у столицю Іспанії та не раз зізнавався у любові до Реала. "Вершкові" теж шалено зацікавлені у такому трансфері, адже планують навколо Мбаппе будувати свій новий футбольний проект.

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Влітку мадридці були готові придбати Кіліана Мбаппе за близько 200 мільйонів євро, але ПСЖ відповів категоричною відмовою. За французький гранд форвард виступає з 2018-го і вже встиг провести 187 поєдинків.

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